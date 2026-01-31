Registran favorables resultados los Joven Club de Computación y Electrónica en Cienfuegos

Compartir en

El cumplimiento de las líneas y objetivos de trabajo con ingresos a la economía que superaron los diez millones 400 mil pesos caracterizaron la labor de los Joven Club de Electrónica y Computación de la provincia de Cienfuegos, durante el último año.

En la etapa incrementaron en un 30 por ciento la prestación de servicios con mayor valor agregado, lo que conllevó a mejorar la satisfacción del cliente a partir de las alianzas con terceros como la Dirección Provincial de Justicia, Registro Civil, Etecsa, Universidad, Casas de abuelos y la de Niños sin Amparo Familiar, Educación y otras organizaciones locales.

Según se conoció en el balance de la Dirección Provincial de las 26 instalaciones existentes en el territorio crecieron también las actividades sociales y la participación de los pobladores, los programas educativos; así como los talleres de habilidades digitales y eventos comunitarios con el fin de promover la cultura e inclusión digital para niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

Los Joven Club cienfuegueros vendieron durante el último año más de cinco mil licencias de Antivirus Segurmática en sus diferentes categorías y fueron certificados en los municipios de Cienfuegos, Abreus, Cruces y Lajas casi seis mil dispositivos, otros descontaminados y unas tres mil aplicaciones instaladas, servicios de ciberseguridad y realizaron talleres a los Grupos de Trabajo de los Gobiernos Municipales, referente al tema.

Sobresalió además la capacitación e implementación del Bulevar MiTransfer con la creación de los códigos QR a todos los actores económicos; de la firma digital a directores municipales, subdirectores y especialistas; la digitalización de los folios del Registro Civil y las nuevas contrataciones: alquiler de PC fuera de las instalaciones, plan de Seguridad Informática, Asistencia, asesoría y servicios profesionales.