Previamente en esta semana Guo Jiakun instó a Washington a «que deje de privar al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y al desarrollo, a que deje de socavar la paz y la estabilidad regionales, a que ponga fin a las violaciones del derecho internacional y a que levante inmediatamente el bloqueo y las sanciones contra Cuba».

Asimismo, afirmó que China seguirá prestando apoyo y asistencia a la nación caribeña y su confianza en que, «bajo el firme liderazgo del Partido y el Gobierno cubanos, el pueblo cubano superará sin duda sus dificultades actuales».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la víspera una Orden Ejecutiva que declara una emergencia nacional y establece un proceso para imponer aranceles a bienes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

La medida, una vuelta de tuerca más en el bloqueo de hace más seis décadas intenta asfixiar al pueblo cubano, es parte de la actual política de máxima presión de la administración Trump contra Cuba, e intenta justificarse con el interés de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó «en los términos más firmes», la nueva escalada contra su país.

«Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país y, para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es», denunció el canciller en la red social X.

Rodríguez alertó que cada día hay nuevas evidencias de que «la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna es la que ejerce el Gobierno de EE. UU. contra las naciones y los pueblos de Nuestra América».

Al respecto, el jefe de la diplomacia cubana señaló que es, precisamente, la Administración de Washington la que intenta someter a los países de la región a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia.