Compartir en

El 14 de noviembre se celebra el Día Internacional Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales para concienciar acerca del robo, tráfico y comercio ilegal de bienes culturales.

Estos delitos tienen lugar en cualquier lugar del mundo y el resultado es que privan a las personas de su cultura, su identidad y su historia. Las causas del robo de obras de arte suelen ser la ignorancia y la falta de ética.

UNESCO: Fin del tráfico para salvar la cultura (En ingles. Activa los subtítulos en español)

¿Por qué se celebra en esta fecha el Día contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales?

Se celebra el 14 de noviembre en conmemoración a la “Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, Exportación y Trasferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales” que se celebro en 1970 por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Con esta efeméride establecida por la UNESCO en el año 2019 se pretende impulsar acciones para frenar este delito que atenta contra la cultura, identidad e historia de las naciones, siendo necesario proteger el patrimonio cultural e histórico para generaciones futuras.

En tal sentido, se ha reforzado la lucha contra el comercio legal, así como la toma de conciencia sobre el daño moral, a la identidad y al patrimonio cultural de los países que ocasionan estas prácticas delictivas e ilegales.

Por otra parte, a través de este instrumento se abordan diversas temáticas para procurar alternativas y soluciones efectivas, con la colaboración de los países miembros. Algunas de ellas son las siguientes:

Severidad de las sanciones aplicadas ante el tráfico de bienes culturales.

Vulnerabilidad de los sitios arqueológicos ubicados en zonas de conflicto bélico.

La UNESCO ha apoyado a más de 140 estados signatarios en la elaboración de leyes y medidas de prevención, así como en la restitución de bienes culturales obtenidos de manera ilegal.

Tráfico ilícito de bienes culturales: un atentado al arte, la historia y la cultura

El valor de los bienes culturales sustraídos ilegalmente es incalculable. Son piezas únicas, elaboradas por antiguas civilizaciones que han desaparecido desde hace varios siglos y generaciones.

Generalmente las piezas y obras de arte con las que se trafica ilegalmente son destinadas a la compra por parte de coleccionistas privados, ya que al ser piezas valiosísimas robadas no son susceptibles de ser adquiridas y exhibidas por museos.

Por otra parte, los sistemas y protocolos de seguridad de la mayoría de los museos y espacios de exhibición ubicados alrededor del mundo son vulnerables.

Unido a ello, estas instituciones no cuentan con un presupuesto idóneo para la implementación de sistemas de seguridad y vigilancia, rastreo y autentificación de antigüedades y piezas artísticas eficientes, para la protección de los bienes culturales que son resguardados y exhibidos por los museos, galerías y otros espacios.

Esta situación no se limita al robo o sustracción de piezas en museos y galerías. También se destaca el saqueo indiscriminado de estatuas, mosaicos, frisos, cerámicas antiguas y otros elementos arquitectónicos localizados en lugares de interés histórico, los cuales son igualmente comercializados de manera ilegal.

Expertos, investigadores y funcionarios de aduanas han unido esfuerzos para frenar el tráfico y comercialización ilícita de bienes culturales. Lamentablemente el comercio de objetos de arte y antigüedades se ha incrementado de manera considerable en los últimos años, siendo generalmente utilizado para el blanqueo de dinero o financiación de actividades por parte de organizaciones mafiosas o terroristas.

En tal sentido, el comercio ilícito de bienes culturales está clasificado en el tercer lugar del rango de actividades delictivas internacionales, siendo superado por el tráfico de narcóticos y de armamentos.

De acuerdo a cifras estimadas por Global Art Market Report, en el año 2019 se generó un volumen de transacciones calculado en más de 64.000 millones de dólares. Uno de los medios utilizados para la venta ilícita de piezas ha sido a través de publicaciones en las redes sociales.

Por esta razón Facebook e Instagram instauraron una nueva política cultural, basada en la prohibición del intercambio, compra o venta de artefactos históricos en estas redes sociales.

Proyecto ATHAR

El proyecto ATHAR (The Antiquities Trafficking and Heritage Anthropology Research) es un estudio de investigación dirigido por un grupo de antropólogos y expertos en patrimonio, especializados en el área digital del tráfico transnacional, la financiación del terrorismo y el crimen organizado.

Este organismo de control del patrimonio está afiliado a The Day After Heritage Protection Initiative y asociado con Alliance to Counter Crime Online. Una de sus funciones radica en el análisis del mercado negro de antigüedades en las redes sociales.

Casos de robo y tráfico de bienes culturales a nivel mundial

Estos son los algunos de los casos más sonados en el mundo, referidos al tráfico ilegal de bienes culturales. Las noticias sobre robos de obras de arte son notificadas a galeristas, casas de subastas, anticuarios, museos y oficinas de aduanas, para alertar sobre su posible venta ilícita:

Robo de 140 piezas arqueológicas del Museo Nacional de Antropología de México el 25 de diciembre de 1985, efectuado por 2 estudiantes de veterinaria. Ingresaron por la sala Maya, a través de los conductos de aire acondicionado. Las piezas no estaban aseguradas y el museo no contaba con un inventario actualizado de su acervo.

En el año 2004 se registró la sustracción del cuadro “El grito” de Edward Munch, en Noruega.

Robo del cuadro “El jardín del presbiterio de Nuenen en primavera” de Vincent Van Gogh, ocurrido en los Países Bajos.

Robo de 5 cuadros de la colección del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, así como una pieza del artista Pablo Picasso.

En el año 2019 se decomisaron 971 piezas (monedas de diversas épocas, armas antiguas, objetos de cerámica, fósiles y pinturas) en el aeropuerto de Kabul, provenientes del patrimonio nacional de varios países.

Saqueo de los ladrillos del templo de Larsa en el año 2003, ubicado en Iraq.

En España se han interceptado más de 19.000 piezas antiguas y se han desmantelado varias redes internacionales de traficantes, en operaciones efectuadas por la Organización Mundial de Aduanas, INTERPOL, Europol y Guardia Civil Española.

Filmografía sobre el robo de obras de arte

A continuación mencionamos algunos títulos de películas y series para televisión, cuya temática central está referida al robo y tráfico ilegal de bienes culturales, basados en hechos de la vida real y de ficción:

Esto es un Atraco (EEUU. Director: Colin Barnicle. Año 2021): en 1990, dos hombres vestidos de policías roban una fortuna en obras de arte del Museo Isabella Stewart Gadner de Boston. Serie documental de Netflix.

en 1990, dos hombres vestidos de policías roban una fortuna en obras de arte del Museo Isabella Stewart Gadner de Boston. Serie documental de Netflix. Estafadores (EEUU. Director: Matt Aselton. Año 2019): un ladrón de obras de arte decide retirarse del negocio, pero conoce a una aspirante a actriz, asociándose para llevar a cabo un último robo.

un ladrón de obras de arte decide retirarse del negocio, pero conoce a una aspirante a actriz, asociándose para llevar a cabo un último robo. Museo (México. Director: Alfonso Ruizpalacios. Año 2018): esta película trata sobre el robo al Museo Nacional de Antropología de México de 140 piezas arqueológicas, ocurrido el 25 de diciembre de 1985. Es una fuerte crítica hacia la escasez de recursos para cuidar el patrimonio de los museos de ese país y la ineficiente actuación de las autoridades ante este caso.

esta película trata sobre el robo al Museo Nacional de Antropología de México de 140 piezas arqueológicas, ocurrido el 25 de diciembre de 1985. Es una fuerte crítica hacia la escasez de recursos para cuidar el patrimonio de los museos de ese país y la ineficiente actuación de las autoridades ante este caso. La Mejor Oferta (Italia. Director: Giuseppe Tornatore. Año 2013): una joven heredera contrata a un hombre excéntrico y solitario para que subaste la gran colección de arte que le han dejado como herencia sus padres.

una joven heredera contrata a un hombre excéntrico y solitario para que subaste la gran colección de arte que le han dejado como herencia sus padres. Trance (Reino Unido. Director: Daniel Boyle. Año 2013): un hombre se asocia con unos criminales para robar un cuadro valioso. Luego de recibir un golpe en la cabeza durante el robo contrata a un hipnoterapeuta, para que lo ayude a recordar el lugar en el que está escondida la obra de arte.

un hombre se asocia con unos criminales para robar un cuadro valioso. Luego de recibir un golpe en la cabeza durante el robo contrata a un hipnoterapeuta, para que lo ayude a recordar el lugar en el que está escondida la obra de arte. La Banda Picasso (España. Director: Fernando Colomo. Año 2012): en 1911 desaparece el cuadro “La Gioconda” del Museo de Louvre, en París. Pablo Picasso y Guillaume Apollinaire son detenidos, por estar involucrados en el robo de esta obra de arte. Basado en un hecho real.

en 1911 desaparece el cuadro “La Gioconda” del Museo de Louvre, en París. Pablo Picasso y Guillaume Apollinaire son detenidos, por estar involucrados en el robo de esta obra de arte. Basado en un hecho real. La Trampa (EEUU. Director: Jon Amiel. Año 1999): una agente de una compañía de seguros decide atrapar a un ladrón de obras de arte, colaborando con él en un robo millonario.

Comparte información útil e interesante en las redes sociales acerca del Día Internacional Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, con los hashtags #TráficoIlícito #BienesCulturales