🎧Triángulo de la confianza: Comercialización de gas licuado de petróleo en Cienfuegos

Sobre la venta del gas licuado de petróleo por la opción Mi Turno, en la aplicación Transfermóvil y los trámites comerciales, dialogan con los oyentes en el Triángulo de la confianza Alexander Pérez, y Alberto Mendoza, director y jefe de área comercial de la UEB División Territorial de Comercialización de Combustibles de Cienfuegos, respectivamente.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →