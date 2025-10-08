🎧Triángulo de la confianza: Comercialización de gas licuado de petróleo en Cienfuegos

🎧 Escúchenos en audio real

Sobre la venta del gas licuado de petróleo por la opción Mi Turno, en la aplicación Transfermóvil y los trámites comerciales, dialogan con los oyentes en el Triángulo de la confianza Alexander Pérez, y Alberto Mendoza, director y jefe de área comercial de la UEB División Territorial de Comercialización de Combustibles de Cienfuegos, respectivamente.

