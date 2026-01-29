Recibe EMPRESTUR Cienfuegos bandera de Proeza Laboral

Compartir en

Los trabajadores de la Empresa de Servicios al Turismo, EMPRESTUR Cienfuegos, merecieron la Bandera de Proeza Laboral, por su calidad y eficiencia en las labores asignadas en apoyo a las provincias orientales afectadas por el huracán Melissa.

Alberto Marchena, mejor trabajador del buró sindical de la entidad, recibió el estandarte junto a Yamisel Jiménez Trujillo, su secretaria, durante la gala política- cultural por el aniversario 87 de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Dianelys Malagrida Terry, miembro del Buró del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba; Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora de Cienfuegos y Mayté Yera Santana, Secretaria General del Comité Provincial de la CTC entregaron el reconocimiento.

Los trabajadores de EMPRESTUR Cienfuegos patentizaron el compromiso con la defensa de la Revolución, la solidaridad, y al aseguraron que a pesar de las complejidades alcanzarán resultados para el impulso al sector del Turismo.