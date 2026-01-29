🎧 Escúchenos en audio real

Recibe EMPRESTUR Cienfuegos bandera de Proeza Laboral

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Los trabajadores de la Empresa de Servicios al Turismo, EMPRESTUR Cienfuegos, merecieron la Bandera de Proeza Laboral, por su calidad y eficiencia en las labores asignadas en apoyo a las provincias orientales afectadas por el huracán Melissa.

Alberto Marchena, mejor trabajador del buró sindical de la entidad, recibió el estandarte junto a Yamisel Jiménez Trujillo, su secretaria, durante la gala política- cultural por el aniversario 87 de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Dianelys Malagrida Terry, miembro del Buró del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba; Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora de Cienfuegos y Mayté Yera Santana, Secretaria General del Comité Provincial de la CTC entregaron el reconocimiento.

Los trabajadores de EMPRESTUR Cienfuegos patentizaron el compromiso con la defensa de la Revolución, la solidaridad, y al aseguraron que a pesar de las complejidades alcanzarán resultados para el impulso al sector del Turismo.

