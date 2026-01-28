Cienfuegos: fiesta por los 87 de la Central de trabajadores de Cuba

Compartir en

En Cienfuegos celebraron el aniversario 87 de la Central de trabajadores de Cuba (CTC), con la convicción de que unidos siempre será mejor para lograr el desarrollo de la economía y la sociedad.

La cita resaltó el quehacer sindical de Alida Muñiz a quien otorgaron la Medalla Jesús Menéndez; también Emprestur Cienfuegos recibió la bandera de Proeza laboral y varios sindicatos destacaron por su labor anual.

Colectivos como la Universidad de Cienfuegos, Alficsa Plus S.A., ETECSA, la Empresa eléctrica y el Contingente de la construcción motivaron los aplausos en este día porque, cada uno, desde su área y con esfuerzos notables contribuyen con el desarrollo y la solidaridad.

Rafael Stuart, Héroe del trabajo de la República de Cuba, junto a los dirigentes del territorio honró la celebración en la que prevaleció el deseo de los cienfuegueros para hacer el bien por el país, aunque desde el exterior insistan en borrar la gloria de la Patria de José Martí.

Culturalmente, alumnas de la Escuela de arte Benny Moré y la agrupación Rumba Lay animaron el jolgorio en el Patio cubanísimo de Artex.