Invitan a exposición museográfica sobre historia del ferrocarril en Cienfuegos

Directivos y trabajadores del Ferrocarril de Cienfuegos invitan a participar en la reinauguración de una exposición en el Museo Histórico Provincial sobre la historia ferroviaria y la estrecha relación de Fidel Castro con el medio de transporte.

Faustino Vázquez Sierra, inspector nacional ferroviario y coleccionista privado que aportó un alto porcentaje de las piezas expuestas en la institución cienfueguera, aseguró que también realizarán reconocimiento a Cincuentenarios.

Vázquez Sierra recordó que la reinauguración de la muestra museográfica comenzará a las diez de la mañana, pues según el Reglamento Ferroviario, es la hora señalada para ajustar los relojes de las estaciones y todo el responsable de dichas faenas.