Cienfuegos / Noticias

Sistematizan en Cienfuegos acciones de enfrentamiento a las drogas 

Marcia Silva Llano
La sistematización de acciones para fortalecer el enfrentamiento al fenómeno de las drogas, con movilización de la sociedad y la familia en la prevención, es objetivo principal del encuentro que sesionará este jueves, a las cuatro de la tarde, en el llamado maleconcito cienfueguero.

La Federación de Mujeres Cubanas del territorio, en combate contra ese flagelo, convoca a su membresía del área de Punta Gorda a participar en el encuentro, junto a la familia, para interiorizar la amenaza que representa el consumo para la salud, la estabilidad social y la seguridad nacional.

Yudeimys Rodríguez González, miembro del secretariado provincial de la FMC, dijo a la Radio que el enfrentamiento al consumo, tenencia y tráfico de drogas constituye un desafío debido a los peligros actuales por la aparición de nuevos estupefacientes que penetran y contaminan la sociedad.

En la cita, con participación del pueblo y en alianza con sectores como la Salud, el INDER, Educación y otros, dialogarán sobre consecuencias, exposiciones, tolerancia cero, rehabilitación, sanciones y medidas encaminadas a la prevención y enfrentamiento comunitario a las drogas.

Marcia Silva Llano

