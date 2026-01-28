Rememorar a Martí desde una cultura de la naturaleza

Compartir en

A fin de profundizar en temas imprescindibles para la supervivencia del planeta, así como reflexionar sobre la relación ser humano-naturaleza, comenzó ayer, en La Habana, el III Coloquio Internacional José Martí: por una cultura de Naturaleza, encuentro que busca unir lazos entre generaciones.

En el acto de inauguración –presidido por Luis Morlote Rivas, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido– se reconoció, con el sello conmemorativo 30 Aniversario de la Sociedad Cultural José Martí, a Rafael Rodríguez y Lucas Bondi, activistas martianos promotores de proyectos comunitarios enfocados en la naturaleza, informó la ACN.

A decir de la subdirectora de Coordinación de la Oficina del Programa Martiano, del Ministerio de Cultura, Lil María Pichs Hernández, el evento se propone contribuir a la conexión entre las diferentes disciplinas del conocimiento; por ese motivo se abordarán temas como la ética y el medio ambiente, la política y la educación ambiental.

En el Coloquio, que culminará el próximo 30 de enero, en el Jardín Botánico Nacional de La Habana, participan delegados de 33 países y miembros de la Brigada de Solidaridad Suramericana con Cuba.

Tomado del Periódico Granma