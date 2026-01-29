Compartir en

La única línea férrea de vía estrecha en activo de Cienfuegos, está en el Central 14 de Julio, y constituye uno de los pocos ferrocarriles de Cuba de su tipo que mantienen vitalidad.

Faustino Vázquez Sierra, inspector de los ferrocarriles, explicó que los carros de la gramínea tirados por las locomotoras rusas tienen más de cien años de explotación y se mantienen gracias al trabajo innovador del equipo de Ferroazúcar.

Destaca que las dos locomotoras de vía estrecha que funcionan provienen del país euroasiático y sustituyeron las últimas máquinas de vapor que prestaban el servicio para el tiro de caña en los centrales azucareros del territorio sureño.










