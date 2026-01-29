🎧 Escúchenos en audio real

🎧 Resaltan valores históricos de la única vía estrecha de ferrocarril activa en Cienfuegos

Resaltan valores históricos de la única vía estrecha de ferrocarril activa en Cienfuegos
La única línea férrea de vía estrecha en activo de Cienfuegos, está en el Central 14 de Julio, y constituye uno de los pocos ferrocarriles de Cuba de su tipo que mantienen vitalidad.

Faustino Vázquez Sierra, inspector de los ferrocarriles, explicó que los carros de la gramínea tirados por las locomotoras rusas tienen más de cien años de explotación y se mantienen gracias al trabajo innovador del equipo de Ferroazúcar.

Destaca que las dos locomotoras de vía estrecha que funcionan provienen del país euroasiático y sustituyeron las últimas máquinas de vapor que prestaban el servicio para el tiro de caña en los centrales azucareros del territorio sureño.





Cada movimiento de la locomotora es reflejado en los controles que lleva Zenayda Mena Rodríguez
Cada carro tiene su registro de fabricación y algunos aún conservan la chapa informativa
Algunos de estos carros tienen más de 100 años en explotación
El otrora Ingenio Manuelita es hoy el Central 14 de Julio

