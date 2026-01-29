Termómetros en Cuba podrían marcar valores de un dígito

Compartir en

Temperaturas invernales suceden en estos días en Cuba, con mínimas entre 14 y 18 grados Celsius, sin embargo podrían ser inferiores la próxima semana, con la llegada de otro evento que situará los termómetros con valores de un dígito.

Durante esta semana y hasta el próximo martes 3 de febrero, la isla caribeña estará expuesta a un periodo invernal sostenido, con un fuerte descenso de las temperaturas, explicó en su perfil en las redes sociales el meteorólogo Ariel Maturell.

Esto se debe a la irrupción sobre la porción centro y este de Norteamérica y golfo de México de una masa de aire «Extremadamente Fría» que actualmente está sobre el área pero se reforzará para el fin de semana con un aire aún más frio procedente de Canadá, detalló el especialista.

El especialista del Instituto de Meteorología explicó que en espera incluso que en estados del sur de Estados Unidos, la península de Yucatán y Cuba experimenten uno de los fríos más intensos de los últimos años, con temperaturas anormalmente inferiores para latitudes tan bajas como lo es Florida y Cuba, advirtió.

Rememoró que en Cuba los termómetros normalmente no bajan mucho de los 15°C y luego en la tarde suben las temperaturas, lo que minimiza la sensación de frio.

Tras el paso de un frente frío nuevo, en este caso el octavo de la actual temporada, las temperaturas que ya serian frías en occidente van a descender aún más, y los valores mínimos se desplomarán por debajo de 10°C en gran parte del país.

Las máximas en la tarde apenas llegarán a 19-20°C en el oriente, la región más cálida de la isla, y las mínimas en las regiones más frías históricamente de Cuba pueden rondar los 5°C e incluso aún más bajas, explicó.

Según modelaciones preliminares y en dependencia de las condiciones de nubosidad en Florida y Cuba se registrarían temperaturas cercanas a récords históricos o incluso podrían romperlos en algunos puntos, alertó el meteorólogo.

Advirtió a la par, para quienes radican en localidades del interior de occidente y centro protegerse bien esos días cuando los valores bajen de 10°C. Esas temperaturas representan riesgo de hipotermia de ligera a moderada en personas expuestas y sin protección adecuada.