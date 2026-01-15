Tributo en Cienfuegos a combatientes cubanos caídos en Venezuela

Compartir en

A la histórica esquina de San Carlos y Santa Isabel convocó Armando Carranza, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, a asistir este viernes para honrar a los 32 combatientes caídos en Venezuela el pasado 3 de enero.

Los cienfuegueros realzarán el valor de esos hombres que lucharon contra las tropas norteamericanas que secuestraron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Frente al antiguo Colegio San Lorenzo, uno de los escenarios del alzamiento popular armado en Cienfuegos en 1957, acontecerá el acto político y cultural, explicó el dirigente político.

Al concluir el acto, este viernes, los asistentes rendirán tributo frente a las fotografías de los combatientes, la guardia de honor y las ofrendas florales que será colocadas en la sede del Gobierno Provincial.