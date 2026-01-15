🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Reconocen resultados de grupo de teatro infantil Pequeños juglares

El grupo de teatro infantil Pequeños juglares, perteneciente a la Casa de Cultura Olga Alonso del municipio cienfueguero de Palmira, exhibe varios reconocimientos por el sostenido trabajo comunitario a sus ocho años de creado.

Darlenys  Vázquez Fuentes, directora líder de la agrupación, expresó que, hasta la fecha, cuentan con cuatro generaciones de niños, pues el trabajo es con edades comprendidas entre cinco y siete años, y a veces no saben leer ni escribir, y enseñan los textos con técnicas teatrales.

Pequeños juglares logra armonía con las buenas prácticas en el establecimiento de las normas sociales, en esencia, porque familiares y niños logran unidad familiar en la cotidianidad, sobre la base de la sostenibilidad de las tradiciones infantiles, aseveró.

Asimismo, están reconocidos como grupo transmisor de valores en eventos científicos donde presentaron la experiencia, como una investigación, e incluso, participaron en la Feria de Innovación de la provincia, argumentó.

El grupo Pequeños juglares atesora premios en importantes competencias teatrales acontecidos en la provincia, como Cochero Azul, entre otros eventos y espacios de carácter científico llevados a cabo en el territorio sureño.

