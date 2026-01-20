Convoca CTC a jornada nacional de trabajo voluntario

Compartir en

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) convocó a una jornada nacional de trabajo voluntario y productivo los días 24 y 25 de enero, como inicio de las conmemoraciones por el aniversario 87 de la organización sindical fundada en 1939 bajo el liderazgo de Lázaro Peña González, precisó el periódico Trabajadores.

Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del próximo 22 Congreso de la CTC, declaró al portal del Gobierno de La Habana que la movilización coincide con el aniversario 173 del natalicio de José Martí y será la primera de carácter nacional en el “Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”.

El dirigente sindical precisó que la jornada tendrá como objetivo impulsar tareas prioritarias para el país, entre ellas la producción de alimentos, la agricultura cañera, la higienización y el montaje de parques fotovoltaicos, en coherencia con el Programa de Gobierno para reimpulsar la economía.

Ante la compleja situación económica y la limitada disponibilidad de combustibles, Colina Rodríguez subrayó que la movilización se desarrollará en los municipios con el uso más racional posible de los recursos, priorizando huertos, organopónicos y áreas de cultivo semiprotegido en zonas urbanas, con impacto directo en la autonomía alimentaria local.

El dirigente vinculó la convocatoria con el contexto internacional y condenó la agresión militar contra Venezuela, así como las amenazas externas hacia Cuba, reafirmando que el movimiento obrero está dispuesto a producir, aportar y prepararse para la defensa bajo la concepción estratégica de la “Guerra de Todo el Pueblo”.

La CTC destacó que la respuesta en los centros laborales y comunidades será la medida práctica del alcance de esta movilización, que sintetiza los ejes centrales del discurso oficial: impulso a la economía productiva, reafirmación del legado histórico revolucionario y sindical, y firme postura de defensa frente a amenazas externas.

A partir de un trabajo integral y estable en los indicadores emulativos de la CTC, la provincia Ciego de Ávila recibió la sede de las actividades centrales por el aniversario 87 de la organización, informó el periódico de los trabajadores cubanos también.