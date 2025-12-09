🎧 Escúchenos en audio real

Promueven atención a los públicos mediante redes sociales en Archivo Histórico Provincial

Geysi Rosell Cuéllar
En el Archivo Histórico Provincial Ruta Suárez del Villar promueven la atención a los públicos para la parte inicial de las solicitudes de búsqueda mediante el  uso de las redes sociales, pues agilizan pedidos que muchos llegan desde otras provincias.

Anabel Estrada de la Oz, comunicadora del Archivo, explicó que el sitio oficial de Facebook, Instagram y X lo localizan como Archivo Histórico Provincial Cienfuegos , y una vez recibido el mensaje por messenger, u otra vía, responden de la manera más inmediata posible.

Asimismo, cuentan con el  correo electrónico: comunicación cfg@arnac.cu y el teléfono tradicional 43 516957, siempre de lunes a jueves, desde las 8:30 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde.

