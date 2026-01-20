Avanza zafra azucarera en sector anapista cienfueguero

Compartir en

Más de 500 toneladas de caña de azúcar han tributado ya al central Caracas las tres cooperativas del sector anapista en Cienfuegos que iniciaron zafra a comienzo del actual año.

Desde los primeros días de enero los pelotones de combinadas de las cooperativas de producción agropecuaria (CPA) cañeras 26 de Julio y 24 de Febrero, del municipio de Rodas y la Mártires del Moncada, de Cruces cumplen con sus normas diarias y avanzan sin dificultades con el corte.

Rolando Regojo Lemus, especialista en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Cienfuegos, quien atiende la actividad de zafra, explicó que en días próximos deben incorporarse a la contienda cuatro CPA de Aguada de Pasajeros: la Antero Regalado, 21 de Septiembre, la Ramón López y Revolución de Octubre que enviarán materia prima para el ingenio Antonio Sánchez.

El compromiso de los campesinos y cooperativistas cienfuegueros en la actual zafra azucarera es entregar casi 48 mil toneladas de caña, para lo que cuentan con un área de 2 mil 233 hectáreas en producción.

Agregó Regojo Lemus que las 15 cooperativas cañeras ubicadas en casi todos los municipios con excepción de la cabecera provincial y Cumanayagua, tienen previstos rendimientos de sólo 21.4 toneladas por hectárea, inferior al de la última contienda.