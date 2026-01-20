Inició ministro ruso del Interior visita oficial a Cuba

Compartir en

Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior de Cuba, y Víctor Koronelli, embajador de Rusia en la isla, recibieron hoy en el Aeropuerto Internacional José Martí a Vladímir Kolokoltsev, ministro del Interior de la Federación de Rusia, quien inició una visita oficial a Cuba, informó la Embajada de Rusia en su perfil de Facebook.

Durante su estancia, Kolokoltsev sostendrá reuniones bilaterales con autoridades cubanas y participará en actividades conmemorativas vinculadas a la historia de la nación caribeña, acotó la fuente.

Nacido el 11 de mayo de 1961 en la región de Penza, Kolokoltsev comenzó su carrera en 1982 en el Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, en el departamento encargado de la protección de misiones diplomáticas extranjeras acreditadas en Moscú.

Desde mayo de 2012 es el Ministro del Interior de la Federación de Rusia, posición que mantiene hasta la actualidad, con rango de General de la Policía.

El Ministerio del Interior de Rusia es responsable de la política estatal en materia de seguridad interna, orden público y lucha contra la delincuencia. Kolokoltsev coordina las fuerzas policiales en todo el país y supervisa la aplicación de la ley en la Federación de Rusia.

La visita del titular ruso del Interior refuerza los vínculos de cooperación entre ambos países en materia de seguridad y orden público, y se inscribe en el marco de las relaciones históricas entre Cuba y Rusia.

Honra ministro del Interior ruso al Soldado Internacionalista Soviético

(Fotos: Luis Jiménez Echevarrí)