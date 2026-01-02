🎧 Escúchenos en audio real

Fallece en La Habana el comentarista deportivo Iván López

Redacción RCM
Este 30 de diciembre falleció en La Habana el reconocido periodista y comentarista deportivo Iván López, una voz emblemática del béisbol cubano durante décadas en la televisión nacional.

Natural de Camagüey, Iván López comenzó su vida laboral desde muy joven. A los 16 años se trasladó a La Habana, donde poco a poco logró abrirse paso en el periodismo deportivo, un ámbito que terminaría definiendo su identidad profesional y pública.

Su imagen se volvió habitual para generaciones de televidentes gracias a su presencia en las transmisiones de las Series Nacionales de Béisbol, donde combinó entrevistas en el terreno, análisis técnicos y comentarios cercanos al público.

Su estilo directo y su profesionalismo lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas y apreciadas del periodismo deportivo cubano. En 2019, su carrera fue reconocida con el Premio Nacional de Periodismo Deportivo a la Obra de la Vida.

