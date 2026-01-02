El 2026 comienza bien frío: Reportan mínima de 5,4 grados en Aguada de Pasajeros

Compartir en

El cuarto sistema frontal de la actual temporada invernal durante las pasadas veinticuatro horas estuvo desplazándose muy debilitado por el centro y el oriente del archipiélago cubano.

La debilidad de este sistema, unido al bajo contenido de humedad en las capas de la troposfera favoreció que las precipitaciones resultaran nuevamente escasas en gran parte del país.

Lo más significativo asociado a este frente frío ha sido el nuevo anticiclón continental migratorio que comenzó a incidir sobre el territorio nacional.

El mismo ha impuesto una masa de aire más fría, seca y estable que ha ocasionado un descenso marcado de las temperaturas extremas. En consecuencia, la pasada madrugada fue muy fría en Cuba, llegando a ser notablemente fría en localidades del interior.

Las temperaturas mínimas oscilaron entre 12 y 15 grados Celsius, con valores inferiores en zonas del interior y de hasta 17 ° Celsius en la región oriental.

El menor reporte fue de 5.4 grados Celsius, en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, seguido de 6.8 grados Celsius en Santo Domingo, Villa Clara.

Para el resto del día de hoy persistirán las condiciones atmosféricas estables en gran parte del territorio nacional.

Tomado de Cubadebate