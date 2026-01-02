Compartir en

El Departamento Comercial de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, promociona una aplicación móvil creada con el fin de mejorar los servicios de Nauta Hogar.

En el portal de Facebook de Irenaldo Cruz López, máximo responsable de esta área de trabajo en la Empresa sureña, anuncian que lleva por nombre Nauta, y distingue por extremar la confiabilidad en sitios públicos WIFI_ETECSA, pues envía una notificación si estuviese conectado de forma ilegítima.

Asimismo, establece una conexión segura con el Portal de autenticación del servicio nauta y con solo activar datos moviles o la red Wi-Fi logran acceso al Portal de usuario, sin necesidad de teclear la dirección url en el navegador», contata.

La APK es válida para dispositivos móviles con sistema operativo androi, 3.0 o superior, y la última versión de dicha aplicación logra descargarse en la tienda virtual Apkalis o en el Sitio Oficial de Etecsa: etecsa.cu/aplicaciones/apk-nauta.