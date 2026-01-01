Santiago de Cuba recibe el 2026 con la Fiesta a la Bandera

Compartir en

Justo a la medianoche, santiagueros y visitantes dieron la bienvenida al 2026 con la tradicional Fiesta a la Bandera, ritual con 124 años de historia, único de su tipo en Cuba y el mundo, y símbolo de identidad, continuidad y apego a la nación.

La ceremonia, convertida en espacio de reafirmación cultural y cívica, fue propicia para despedir un año marcado por disímiles desafíos y abrir otro desde la unidad, la memoria histórica y la confianza en un tiempo mejor.

Yaneydys Hechavarría, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, afirmó que Santiago de Cuba sigue en pie, tras un 2025 complejo, en el que la cotidianidad puso a prueba a la ciudad en cada barrio, desde Chicharrones hasta Quintero.

Señaló que, frente a la escasez y las dificultades, emergieron la creatividad y la búsqueda de soluciones propias, con el objetivo de que la urbe no se detuviera, lo cual calificó como la mayor victoria del período que culmina.

Al evocar el espíritu del Triunfo de Enero de 1959, expresó que la Revolución continúa siendo un esfuerzo colectivo por sostener la soberanía, proteger la dignidad y preservar la capacidad del pueblo para decidir su destino.

Instó a recibir el nuevo año con la convicción de que los mejores tiempos se construyen con manos propias, y a celebrar a Santiago como cuna de la libertad, para que el 2026 encuentre a su gente más unida y creativa.

La gala artística, dirigida por Eliades Quesada, estuvo dedicada al aniversario 100 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a los 510 años de la fundación de la villa de Santiago de Cuba y al 67 del Triunfo de la Revolución.

Durante la velada se resaltó la impronta de Fidel en la historia nacional, su vínculo entrañable con esta ciudad y el legado político, ético y social que continúa guiando a las nuevas generaciones.

Bajo el título “Tradición y cubanía por un centenario”, la propuesta artística evidenció la calidad y excelencia del talento local con un espectáculo que divino recorrido por tradiciones e instituciones emblemáticas de la urbe santiaguera, consolidada como la segunda ciudad en importancia del país y referente cultural de la región.

Asistieron Beatriz Johnson, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba; Manuel Falcón, gobernador de Santiago de Cuba; Lázaro Expósito, Héroe del Trabajo de la República de Cuba, así como representantes de instituciones y organizaciones políticas y de masas.

Santiago de Cuba abrió el calendario con la mirada puesta en el porvenir, bajo el símbolo que convoca a todos: la enseña nacional, izada una vez más como promesa de continuidad, resistencia y esperanza.

La Fiesta a la Bandera, instituida por Emilio Bacardí Moreau, primer alcalde de la ciudad, a partir de una iniciativa de Ángel Moya, ratifica cada año las tradiciones que fortalecen la identidad cultural y patriótica del territorio indómito.