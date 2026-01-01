Cuba inicia 2026 con unidad, resistencia y homenaje a Fidel Castro

Compartir en

Cuba conmemora hoy el aniversario 67 del triunfo de la Revolución con el llamado a fortalecer la unidad nacional frente a desafíos actuales, en este año declarado «Del Centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz».

Como es tradición, los cubanos despidieron el año con cenas familiares, espectáculos musicales, fuegos artificiales y la simbólica quema de muñecos que representan los doce meses que concluyen .

En medio de estas celebraciones, se hizo presente un mensaje de resistencia y esperanza, en sintonía con las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pronunciadas días atrás ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En su intervención, el mandatario subrayó la complejidad del escenario económico y social que enfrenta el país, al que calificó como una crisis estructural, resultado de distorsiones internas, errores acumulados y un entorno internacional cada vez más hostil.

Denunció el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y la inclusión de Cuba en listas unilaterales, al tiempo condenó la política exterior de Washington, a la que tildó de imperialista y agresiva, y la vinculó con la impunidad frente a crímenes internacionales como el genocidio contra el pueblo palestino.

El jefe de Estado delineó un programa de acción centrado en la estabilización macroeconómica, la corrección de distorsiones y el impulso productivo, con énfasis en la producción de alimentos, la eficiencia energética y la autonomía de la empresa estatal socialista.

El discurso del mandatario instó a combatir la burocracia, la indolencia y la corrupción, y a transformar no solo las estructuras, sino también las mentalidades, con disciplina, control y creatividad como ejes del cambio.

En ese contexto, el país caribeño conmemorará oficialmente el 2026 como el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz con la determinación- según el propio Díaz -Canel- » de convertir cada dificultad en una oportunidad, cada amenaza en una razón para la unidad, y cada problema en una solución, convencido de que la voluntad del pueblo cubano es invencible».