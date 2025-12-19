SNB 64: Cienfuegos volvió a fumar tabaco pinareño y se asegura en puesto de clasificación

Compartir en

Los Elefantes de Cienfuegos mostraron este viernes un juego alegre y cohesionado como hacia varias jornadas no se veía en las filas de los verdinegros.

Ese accionar de conjunto con la labor de sus lanzadores y ofensiva oportuna, propiciaron el éxito de 5 carreras por cero ante Pinar del Río, elenco que está pisándole los talones a los sureños en la tabla de posiciones. Ahora la diferencia es de juego y medio, 37-32 para los del centro, y 35 y 33 para los del occidente.

De regreso al partido, desde un inicio «pintaba» para los vueltabajeros quiénes tenían como arma principal al hoy líder de su staff de pitcheo, el derecho Frank Luis Medina, con récord de 6-1 y excelentes números en todos los órdenes.

Pero como en el béisbol no todo está escrito hoy no fue la tarde de Medina.

Desde el mismo capítulo inicial fue bateado y en ocasiones el descontrol hizo mella en su accionar.

Los cienfuegueros marcaron una en la apertura y aunque el diestro pinareño estuvo en un volcán hasta el cuatro inning, el batazo oportuno nunca llegó.

Luego de reponerse el lanzador en el quinto y sexto, en la entrada de la suerte -el séptimo- tuvo que ser sustituido ante el empuje local. Ahí marcaron dos los elefantes y otro par en el octavo producto del sexto cuadrangular de la contienda de Erisbel Arruebarruena con un compañero en circulación.

Con cinco debajo y faltando dos episodios a los visitantes, la suerte parecía hechada, y así ocurrió.

Muy difícil para cualquier elenco aspirar al triunfo con apenas dos indiscutibles.

Luis Alejandro Serpa lanzó cinco capítulos inmaculados, con dos hits e igual cantidad de ponches y tres boletos.

En la apertura del sexto por una indisposición tuvo que abandonar el montículo y a su rescate llegó José Carlos Sarria de excelente labor al colgarle cuatro ceros y sin indiscutibles a los dirigidos por Alexander Urquiola. Fue la tercera victoria con tres derrotas para Serpa y el segundo salvamento para Sarria. Medina terminó con balance de 6-2.

A la ofensiva se destacaron Félix Rodríguez de 5-2, dos traídas para la goma y un doble, y Erisbel Arruebarruena de 4-1 y las dos impulsadas por el vuelacercas.

La primera tarea está hecha, resta el no menos importante choque sabatino. Un triunfo paquidermo los apuntala y de qué manera de cara a los Play Off, en caso de la derrota dormirían en zona de clasificación pero con los Vegueros acechando el octavo puesto.