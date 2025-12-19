Fortalece acciones la FMC sureña para reimpulsar la economía 

Compartir en

Combatir desde las comunidades el delito, ilegalidades e indisciplinas sociales e incrementar la participación en el enfrentamiento, sobresale entre las acciones propuestas por la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Cienfuegos al Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Según se conoció en el recién efectuado Pleno del Comité Provincial de la FMC sureña, la organización para cumplir con los objetivos del programa trabaja con las comisiones de políticas sociales y en el completamiento de autoconsumos locales en bloques y áreas para favorecer el desarrollo alimentario.

Para el próximo año planifican realizar ferias de empleo y biodiversidad; incrementar la Medicina Natural y Tradicional en la comunidad y las parcelas vinculadas al Movimiento Mi patio Produce; así como apoyar las labores agrícolas en cooperativas y unidades básicas.

Ana Ibis Gómez Hernández, secretaria general de la FMC sureña aseguró que de manera directa las mujeres están involucradas en todas las acciones diseñadas por empresas y organismos, pero que desde las delegaciones pueden lograr estabilizar las medidas emanadas del Pleno del Comité Central del Partido y programa del Gobierno.

Dijo que el 2026 será un año decisivo para las mujeres cienfuegueras con su colaboración para avanzar en la recuperación gradual de la economía y superar la compleja situación que enfrentamos y que para ello es decisivo unir fuerzas teniendo en cuenta al ser humano como centro y propósito.