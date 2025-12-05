Triángulo de la confianza: Situación actual con el abasto de agua y reparación de conductoras

El ingeniero Rainer Álvarez Rojas, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, participa en el Triángulo de la confianza en la emisión del viernes 5 de diciembre de 2025 para actualizar a los oyentes sobre la situación actual con el abasto de agua en la provincia de Cienfuegos y trabajos de reparación de salideros y obstrucciones en conductoras.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →