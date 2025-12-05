Triángulo de la confianza: Situación actual con el abasto de agua y reparación de conductoras

Compartir en

El ingeniero Rainer Álvarez Rojas, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, participa en el Triángulo de la confianza en la emisión del viernes 5 de diciembre de 2025 para actualizar a los oyentes sobre la situación actual con el abasto de agua en la provincia de Cienfuegos y trabajos de reparación de salideros y obstrucciones en conductoras.