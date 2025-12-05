Celebran su día constructores cienfuegueros 

Compartir en

En jornada de reconocimiento al esfuerzo y creatividad ante carencias y dificultades devino el acto provincial por el Día de Constructor en Cienfuegos, que tuvo su sede en la Empresa Materiales de la Construcción del territorio.

La lectura de la misiva enviada por René Mesa Villafaña, Ministro del sector dio apertura al encuentro al que asistieron representantes de empresas sureñas destacadas de la Construcción como la Contratista General de Obras, la Unidad para la Investigación, Diseño e Ingeniería, Comercializadora Escambray y Micalum.

En la cita recibieron la distinción Armando Mestre Martínez, creada por el Consejo de Estado, casi 30 trabajadores con 20 y 25 años de labor ininterrumpida con resultados sobresalientes; mientras que la entidad anfitriona fue galardonada por sus aportes a la economía y mereció la placa Aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas.

Vladimir Jorge Fuentes, director general de la Empresa Materiales de la Construcción, en nombre de los hombres y mujeres de los cascos blancos en Cienfuegos ratificó el compromiso de continuar siendo hacedores de materiales para la Patria y enumeró logros por planes y programas, de su entidad, que hicieron posible sobrecumplir utilidades, respaldo financiero y exportaciones de arena beneficiada, gravilla y granito.

Las palabras conclusivas del acto provincial cienfueguero por el Día del Constructor estuvieron a cargo de Fernando Santana Cruz, funcionario del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos.

Estuvieron presentes además, Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en Cienfuegos, Maité Yera Santana, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba; Mileysi Castellón Herrera, miembro del Secretariado del Sindicato Nacional de la Construcción y otros dirigentes del Partido, el Gobierno y las organizaciones de masas.