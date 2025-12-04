SNB 64: Cienfuegos vence a Granma y manda en la subserie

Compartir en

Los Elefantes derrotaron este jueves a los Alazanes 6 anotaciones por 4 y de esta forma salen delante dos victorias por una en la primera parte de la subserie particular.

Una vez más la ofensiva mostró más dudas que esperanzas, pero hubo destellos a la hora de encontrar corredores en circulación que ayudaron al éxito. En total fueron nueve indiscutibles esparcidos en los nueve capítulos con diez corredores dejados en circulación.

El hombre proa en la tanda sureña llevó la voz cantante al batear de 4-2, una anotada y dos empujadas y Félix Rodríguez conectó de 4-2, una anotada y un remolque resultaron los más sobresalientes.

El alto mando verdinegro hizo cambios en la alineación ante la pobre ofensiva de las últimas jornadas. Subió a Richel López al tercer puesto y bajo a José Manuel Oramas al sexto, en el caso del «10» hoy se fue de 4-0, aunque trajo a un compañero para la goma.

En cuanto al área de los lanzadores abrió el derecho Alex Daniel Pérez, quién llevaba más de tres semanas fuera de los terrenos por enfermedad. Trabajó cinco capítulos y aunque casi siempre estuvo complicado pudo sortear la mayoría de las ocasiones y sólo permitir par de carreras. A su rescate llegó el zurdo Islay Sotolongo que transitó casi por la misma cuerda, algunos momentos complicados pero pudo salir de ellos.

Alex alcanzó su segundo éxito de la contienda con cinco fracasos, mientras el zurdo crucense se anotó el primer juego salvado de la serie.

Cienfuegos alcanzó la sonrisa 34 con 25 perdidos, y aunque los rivales más cercanos de los nuestros también vencieron, los dirigidos por Yoandry Moya se mantienen en el sexto lugar de la tabla de posiciones.