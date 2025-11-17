Organizan exposición en Museo Provincial en homenaje al ferrocarril cienfueguero

Compartir en

A propósito de la inauguración del ferrocarril en Cuba el 19 de noviembre del año mil 837, este miércoles, en recordación de la efemérides, prevén inaugurar una muestra sobre la historia del ferrocarril cienfuegueros en el Museo Provincial.

La exposición la organizan gracias a la ayuda de Faustino Vázquez Sierra, inspector del medio de transporte en la isla y apasionado coleccionista de piezas y partes de este medio de transporte, considerado el más útil de todos los tiempos por las amplias capacidades de carga.

El Museo Provincial, de Cienfuegos, recibirá a los invitados el 19 del presente mes, a las diez de la mañana, y compartirá piezas de valor histórico relacionadas con el camino de hierro y los equipos que hacen posible dicha transportación.