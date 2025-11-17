Multiplican solidaridad CDR cienfuegueros con damnificados del oriente cubano

Compartir en

Los Comités de Defensa de la Revolución en la provincia de Cienfuegos prosiguen dando muestras de solidaridad para apoyar con donativos a las familias que en provincias orientales del país perdieron sus bienes debido al huracán Melissa.

Mileidys Varela López, coordinadora de la mayor organización de masas del país en el territorio sureño, explicó que está semana prosiguen recibiendo bienes de las personas que deseen hacer sus donaciones y las sedes municipales y provincial de los CDR están abiertas en cualquier horario, donde serán recibidos.

Aclaró la dirigente, que en esos lugares están habilitadas todas las condiciones para empacar cada objeto, prendas de vestir, calzado, utensilios, juguetes, medicamentos, útiles escolares, de aseo y limpieza, alimentos, sin importar cantidad. Uno solo que aporte una persona, es un gesto de desprendimiento y apego a los principios de humanismo y solidaridad, dijo.

Desde el llamado de la organización a nivel de país, la respuesta de los cienfuegueros es reflejo de unidad ante la adversidad y de apoyo solidario a las familias que lo perdieron todo y ya llegan los primeros envíos a los damnificados y los donativos con mensajes además de esperanza, fortaleza y amor por el prójimo, imprescindibles para la recuperación.