Díaz-Canel en acto por el Día Internacional de los Estudiantes

Con la participación de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente del Consejo de Defensa Nacional, tuvo lugar el acto central por el Día Internacional de los Estudiantes, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana (UH).

Toda Cuba conmemora la fecha con la motivación adicional del aniversario 20 de la pronunciación, en dicho espacio, del histórico discurso del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz el 17 de noviembre de 2005, en el cual el líder histórico de la Revolución cubana alertaba sobre los riesgos para el proceso revolucionario y cómo podía ser este revocado desde adentro.

En acto previo, representantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) depositaron una ofrenda floral ante el monumento que guarda las cenizas del líder estudiantil Julio Antonio Mella (1903-1929), sitio donde reflexionaron sobre las complejidades y responsabilidad que implica ser jóvenes en la Cuba de hoy.

La conmemoración recuerda la causa de los estudiantes checos que fueron apresados ese día, pero del año 1939, por las fuerzas de ocupación nazis y posteriormente fueron asesinados o enviados a campos de concentración.

Acompañaron al mandatario los miembros del Buró Político del Partido Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, y Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización; Mirian Nicado García, rectora de la UH, y como invitado especial, el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, junto a otros integrantes del Comité Central, de la UJC y de la comunidad universitaria.