Atención pediátrica en Cienfuegos enfocada en la excelencia

A cuatro meses de recibir la Acreditación Institucional con título de Oro, el colectivo del Hospital Pediátrico cienfueguero Paquito González Cueto trabaja con sistematicidad en el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad en la atención al paciente para ser un referente en la pediatría cubana.

La segunda institución de su tipo en Cuba con tal condición fuera de la capital del país, otorgada por la Junta de Acreditación Nacional de Salud, centra sus mayores esfuerzos en la excelencia en la atención médica infantil y la mejora continua de los servicios en medio de la difícil situación epidemiológica que atraviesa la provincia, con la presencia de varias arbovirosis.

La doctora Eyleén Palmero Díaz, directora del centro asistencial, explicó a la Radio que en el enfrentamiento de esa situación actual se esmeran en cumplir con los estándares de calidad en la asistencia médica, seguridad del enfermo y la gestión administrativa, procesos que reducen errores médicos, infecciones intrahospitalaria y otros riesgos.

Resaltó cómo duplican el esfuerzo diario del equipo multidisciplinario para ofrecer una atención segura, humana y de alto estándar a los niños y sus familias, con profesionalismo y calidez del personal médico y paramédico, así como ponen la infraestructura y tecnología del centro al servicio de la salud infantil.