🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Salud

Atención pediátrica en Cienfuegos enfocada en la excelencia

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Atención pediátrica en Cienfuegos enfocada en la excelencia
Compartir en

A cuatro meses de recibir la Acreditación Institucional con título de Oro, el colectivo del Hospital Pediátrico cienfueguero Paquito González Cueto trabaja con sistematicidad en el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad en la atención al paciente para ser un referente en la pediatría cubana.

La segunda institución de su tipo en Cuba con tal condición fuera de la capital del país, otorgada por la Junta de Acreditación Nacional de Salud, centra sus mayores esfuerzos en la excelencia en la atención médica infantil y la mejora continua de los servicios en medio de la difícil situación epidemiológica que atraviesa la provincia, con la presencia de varias arbovirosis.

La doctora Eyleén Palmero Díaz, directora del centro asistencial,  explicó a la Radio que en el enfrentamiento de esa situación actual se esmeran en cumplir con los estándares de calidad en la asistencia médica, seguridad del enfermo y la gestión administrativa, procesos que reducen errores médicos, infecciones intrahospitalaria y otros riesgos.

Resaltó cómo duplican el esfuerzo diario del equipo multidisciplinario para ofrecer una atención segura, humana y de alto estándar a los niños y sus familias, con profesionalismo y calidez del personal médico y paramédico, así como ponen la infraestructura y tecnología del centro al servicio de la salud infantil.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

Ver todas las entradas de Marcia Silva Llano →

Puede que también te guste

Rememoran en Cienfuegos fundación del Ejército Central

Rememoran en Cienfuegos fundación del Ejército Central

Trasciende en Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos proceso de Ingreso a la Educación Superior

🎧 Trasciende en Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos proceso de Ingreso a la Educación Superior

Inaugura Cienfuegos etapa estival en Modo Verano (+Fotos)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *