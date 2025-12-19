Resolver los apagones, la prioridad inmediata

Compartir en

El proceso de recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) trasversaliza cada sector de la economía y, por supuesto, la vida cotidiana de la población. Ese es un tema sensible del que se habla con transparencia y rigor casi a diario.

En el Parlamento cubano, como sentir palpitante de nuestra sociedad, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, abordó el asunto este jueves al ofrecer una actualización sobre el estado del SEN.

Si bien la prioridad inmediata es resolver los apagones, la solución definitiva pasa por una transformación estructural que garantice la soberanía energética del país, utilizando sus propios recursos, apuntó.

Entre los avances, destacó que en el caso de la generación distribuida ha aumentado de 350 MW a más de 1 100 MW de disponibilidad técnica. El tema más complicado, como se ha informado en otras ocasiones, ha sido con el combustible.

Además, declaró que actualmente Cuba cuenta con más de 11 900 grupos electrógenos de emergencia, con una disponibilidad superior al 80 por ciento. «El objetivo es aumentar la disponibilidad técnica de estos equipos para lograr una cobertura permanente de sectores vulnerables como hospitales».

Asimismo, señaló que, como parte del proceso inversionista, se prevé alcanzar mil MW en parques solares fotovoltaicos para finales de año, con 51 parques construidos y cerca de 800 MW ya sincronizados. «Estos proyectos han permitido que la energía solar aporte más del 30 por ciento de la generación eléctrica en algunos momentos del día».

Convocó al sector empresarial, estatal y privado a indagar en alternativas como solución para sus trabajadores, las comunidades y todos los centros que puedan beneficiarse de estos equipos. Nosotros estamos contabilizando cuánto hay instalado en el país, y es mucho, pero hay que seguir avanzando porque esto no es solo una solución de resistencia, sino una solución definitiva, apuntó.

En cuanto a la producción de combustible, reportó un aumento de más de 85 000 toneladas de crudo y más de 2,5 millones metros cúbicos diarios.

Otra de las acciones donde se han concentrado esfuerzos es en el mejoramiento de las condiciones de vida para la fuerza laboral. El Ministro destacó la estabilización salarial en el sector eléctrico, con promedios que rondan los

17 000 pesos, junto a mejoras en la alimentación y condiciones laborales.

De la O Levy resaltó el papel de los consejos energéticos a nivel nacional, provincial y municipal en la promoción del ahorro energético. Siete provincias ya tienen planificadas al ciento por ciento sus formas de gestión energética, aunque exhortó a cuatro territorios a acelerar su trabajo.

«La solución no es solo generar más electricidad, sino ahorrar con la participación de todos», concluyó.

Los discretos avances nos reconfortan, pero demorará más de un año lograr la soberanía en este sentido, manteniendo el SEN con el crudo nacional y los recursos naturales como el sol y el viento.

«Consideramos que el camino que se ha tomado a partir del Plan de Gobierno es el de mayor validación», añadió.

Casi cuatro termoeléctricas han concluido su reparación total y en otras se hará de igual manera, además del desarrollo de las fuentes de energía renovable, así que debemos apoyar ese proceso y comprender que lleva su tiempo, destacó.

Agregó De la O Levy que se ha logrado financiar equipos con baterías para entregárselos a personas en sectores priorizados, como médicos y maestros en zonas de mayor impacto del déficit energético.

«Además, existen ya en el país los 5 000 sistemas solares fotovoltaicos que nos permitirán brindarles electricidad a las 2 200 casas que no cuentan con el fluido eléctrico en territorio nacional», concluyó.

Tomado del Periódico Juventud Rebelde