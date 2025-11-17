Celebran Día del Estudiante alumnos de escuela de arte Benny Moré, de Cienfuegos

Compartir en

(Foto: Julio Martínez)

Autoridades culturales y educativas del Partido Comunista de Cuba, el gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, también de la Enseñanza Media y universitaria, presidieron el Acto Provincial por el Dia internacional del Estudiante, celebrado este 17 de noviembre en la Escuela de Arte Benny Moré de Cienfuegos.

El espectáculo propuso en escena a una representación de alumnos en las manifestaciones de danza y Teatro. Con la declamación del Poema «No voy a nombrarte a oriente» y la pieza «No, a las drogas», en una evocación teatral y danzaria a los efectos nocivos de la drogadicción, evidenciaron en los futuros artistas sus potencialidades creativas.

La danza folclórica y las interpretaciones de jóvenes guitarristas de la Escuela de Arte Benny Moré, se sumaron al talento de la referida Gala Cultural y estudiantil.

En las palabras centrales la presidenta provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, Diana Claudia Lafuente Vega, estudiante de 12mo grado del Colegio Universitario de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, expresó: «En este día internacional del estudiante renovamos nuestro compromiso, con el estudio, como herramienta fundamental para nuestro desarrollo profesional y el progreso de la nación, con la FEEM, nuestra organización, baluarte de nuestros derechos y deberes».