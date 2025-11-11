🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Sociedad

Realizan CDR cienfuegueros acciones contra las drogas

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en la provincia de Cienfuegos realizan en estos momentos entre sus tareas comunitarias las charlas profilácticas con la membrecía contra las drogas y las consecuencias fatales de las adicciones.

En la medida que trabajan en fortalecer el funcionamiento de las organizaciones de base, ejecutar las tareas medibles, la limpieza e higienización de áreas y comunidades, apoyan a los organismos que están mayormente responsabilizados con el enfrentamiento a las drogas en la sociedad.

Maybel Fabelo Suárez, secretaria de Vigilancia, Prevención e Ideológica de los CDR en la provincia, dijo a la Radio que acompañados de especialistas de Salud y de la Unidad de Enfrentamiento Especializado Antidrogas en el territorio sureño ofrecen charlas  y conversatorios para elevar la percepción de riesgo ante un flagelo que puede evitarse con sólo no comenzar su consumo.

Explicó que llevan esos intercambios a centros estudiantiles de las enseñanzas Secundaria y Preuniversitaria de todos los municipios sureños para que los jóvenes reaccionen ante ese fenómeno nocivo que incide no sólo en la salud personal, la funcionalidad de las familias,  sino también en mostrar conductas antisociales e indisciplinas.

Aseguró además, que los CDR continuarán colaborando sistemáticamente y fomentarán  la implicación activa de la comunidad en la identificación, denuncia y prevención de actos delictivos asociados a la drogadicción y darán a conocer a la membrecía cederista los riesgos de las adicciones y el marco sancionador.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

