Comercializa LABIOFAM Cienfuegos medicamentos para tratar arbovirosis

Provenientes de los laboratorios farmacéuticos de Cienfuegos de la Empresa LABIOFAM, diversos medicamentos homeopáticos aparecen disponibles en la Farmacia de la calle D´Clouet entre Santa Cruz y Santa Elena para apoyar al tratamiento de los síntomas que acompañan las arbovirosis.

Refiere el perfil de Facebook de Labiofam Cienfuegos que, con esos remedios los pacientes pueden mejorar durante los procesos febriles, inflamatorios y dolorosos del sistema osteomioarticular.

Con AliviHo Anti Flu ACHE, registrado en Cuba durante la Pandemia de la Covid 19, es posible prevenir estados gripales y síntomas como tos, malestar general, fiebre y la dificultad para respirar.

ABRH más Analgim, resulta un medicamento homeopático indicado para el tratamiento del dolor y la inflamación inherente a los cuadros sintomáticos del Dengue, Chicungunya, Zica y Oropouche.

Por su parte, el PAGAM o antipirético homeopático, puede usarse en procesos febriles de diferentes causas, añade la nota que aparece en el perfil de Facebook de Labiofam Cienfuegos.

El Chelidonium compuesto posee efectividad para terminar de reparar daños hepáticos recientes, trastornos consecutivos a disfunciones hepáticas como la dispepsia, vómitos después de comer, vómitos biliosos, constipación, meteorismo y trastornos de vesícula.

La farmacia con medicamentos homeopáticos disponibles para apoyar al tratamiento de los síntomas que acompañan las arbovirosis está en la calle D´Clouet (31) entre las avenidas 58 y 60, es decir, Santa Cruz y Santa Elena.