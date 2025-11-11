SNB: Elefantes exprimen y de qué manera la piña

Compartir en

Con marcador de 16 carreras por 4, nocaut en siete entradas, Cienfuegos obtuvo la primera victoria en el cotejo particular ante Ciego de Ávila en la Serie Nacional de Béisbol 64.

Con ramillete de cuatro anotaciones en el segundo capítulo y el lanzador Islay Sotolongo en la lomita era un buen presagio para lo que podía suceder en el choque, sin embargo el zurdo crucense no pudo pasar del segundo inning en gran medida por su descontrol al otorgar cinco bases por bolas y permitir dos carreras.

Como primer relevo el alto mando sureño llevó al montículo al derecho Niobal Barroso, autor de cuatro entradas, 2 carreras permitidas, 4 indiscutibles, 3 ponches y lo más importante la victoria, su primera en la campaña con una derrota.

Por los verdinegros también trabajaron José Carlos Sarria 1 y 2 tercios de entrada, y Kiurle González quién sacó el último out del encuentro.

La ofensiva de la paquidermos fue la protagonista de la tarde, además de las 16 anotaciones también conectaron igual cantidad de indiscutibles y sin errores a la defensa, todo lo contrario de los avileños que pifiaron en cinco ocasiones.

El hombre de la tarde con el madero fue el máscara Richel López quien conectó de 5-3, 6 fletadas para la goma apoyadas en lo fundamental por el jonrón con las bases llenas en la sexta entrada. Anotó par de carreras.

Otros que sobresalieron fueron José Manuel Oramas de 5-3, una anotada y otra empujada, y Lester Trujillo de 4-3, una anotada y dos remolques.

Cienfuegos con el triunfo llegó a 23 sonrisas con 19 descalabros y se alejó a juego y medio del noveno lugar que ocupa Santiago de Cuba, perdedor ante Artemisa 6×5 en regla Shiller.