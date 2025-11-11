🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Apoya contingente de Cienfuegos restauración de las comunicaciones de Niquero

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
El Contingente de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), de Cienfuegos, que apoya las labores de restauración de las comunicaciones en la zona oriental tras el paso del huracán Melissa, trabaja en estos momentos en Niquero.

El traslado de las fuerzas especializadas del territorio sureño presente con una primera brigada en la región granmense desde horas antes del paso del huracán, concluyó el pasado domingo las acciones recuperativas en Manzanillo, a saber de Elvis Valladares, especialista de Salud y Seguridad del Trabajo.

En contacto telefónico con Valladares, conocimos que las brigadas de Línea, Fibra Óptica, Planta Exterior, Corte y Bajante y Cable laboran hoy en la reparación de las telecomunicaciones de las áreas territoriales de Pilón, Media Luna y Campechuela.

El Contingente cuenta con la experimentada guía de Miguel Ángel Granados Rodríguez, jefe del Departamento de Operaciones de la Red, y  Juan Matías Montes de Oca, que cuenta con una vida al servicio de las actividades técnicas de planta exterior.

La División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en territorio sureño, resume páginas de hazañas anónimas que llevan la firma de la solidaridad a lo largo y ancho de la isla, y esta historia de entrega exhibe el valor de los telecomunicadores cienfuegueros.


