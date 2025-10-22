Artemisa: Investigan deceso de un niño de seis años en el pueblo de Alquízar

Compartir en

Hay noticias que jamás quisieran leerse en las redes sociales, entre esas, la muerte de un ser humano, en especial de un niño.

El pueblo de Alquízar está conmocionado por el deceso del pequeño Nelson Thiago García Lugones, de seis años, cuyo cuerpo fue encontrado en un pozo, tras la denuncia de su desaparición.

De acuerdo con la Jefatura Provincial del Minint, la búsqueda de familiares, vecinos, autoridades del municipio y fuerzas del órgano contribuyó al rescate del cuerpo sin vida del infante, cuya dirección remite a la finca “El recurso”, en esta localidad.

Las informaciones divulgadas en el espacio digital explican que el menor se encontraba jugando con amigos en esa zona, y ante la demora en retornar al hogar, sus seres queridos manifestaron preocupación.

Las investigaciones pertinentes continúan desarrollándose para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Tomado de Cubadebate