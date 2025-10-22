🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Prosiguen en Cienfuegos las actividades por el aniversario XXX del Sindicato del Turismo

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Compartir en

El reconocimiento a los trabajadores en cada una de las instalaciones centra las actividades que prosiguen en la provincia de Cienfuegos para celebrar el aniversario XXX del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hotelería y Turismo, el próximo día 28.

Durante esta semana los más de 2000 afiliados del sector estatal y de otras formas de gestión económica en el Turismo sureño intensifican las acciones de embellecimiento, limpieza y pintura en sus instalaciones, y otorgan diplomas a quienes llevan V, X, XX y XXX años de labor ininterrumpida en sus puestos.

Entre otras acciones prevén el viernes la entrega de un donativo a los infantes ingresados con larga estadía en el hospital Paquito González Cueto.

Leonardo López Sarría, secretario de la sección sindical de la Marina Marlin en Cienfuegos, resaltó además que el colectivo está motivado y brindan su apoyo a tareas extras ; mientras que Daneily Castillo Águila, su homóloga en la Inmobiliaria del Turismo, refiere sobre la estimulación a los trabajadores desde el inicio del programa para conmemorar la efeméride.

Como colofón de las actividades el propio día 28 acontecerá una Feria Turística en el Club Cienfuegos, con la invitación de clientes internacionales y la población, donde reconocerá a los más destacados en los ingresos a la economía, la eficiencia y funcionamiento orgánico, y entregarán a cinco trabajadores sobresalientes la distinción Elpidio Sosa González, mártir del sector .

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

Ver todas las entradas de Marcia Silva Llano →

Puede que también te guste

Facilitan obtención de código QR mediante Bulevar MiTransfer

Facilitan obtención de código QR mediante Bulevar MiTransfer

Rememoran en UNEAC de Cienfuegos sucesos del levantamiento popular del 5 de septiembre de 1957

Celebran círculos infantiles de Cienfuegos  aniversario 64 de su creación 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *