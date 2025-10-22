Prosiguen en Cienfuegos las actividades por el aniversario XXX del Sindicato del Turismo

Compartir en

El reconocimiento a los trabajadores en cada una de las instalaciones centra las actividades que prosiguen en la provincia de Cienfuegos para celebrar el aniversario XXX del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hotelería y Turismo, el próximo día 28.

Durante esta semana los más de 2000 afiliados del sector estatal y de otras formas de gestión económica en el Turismo sureño intensifican las acciones de embellecimiento, limpieza y pintura en sus instalaciones, y otorgan diplomas a quienes llevan V, X, XX y XXX años de labor ininterrumpida en sus puestos.

Entre otras acciones prevén el viernes la entrega de un donativo a los infantes ingresados con larga estadía en el hospital Paquito González Cueto.

Leonardo López Sarría, secretario de la sección sindical de la Marina Marlin en Cienfuegos, resaltó además que el colectivo está motivado y brindan su apoyo a tareas extras ; mientras que Daneily Castillo Águila, su homóloga en la Inmobiliaria del Turismo, refiere sobre la estimulación a los trabajadores desde el inicio del programa para conmemorar la efeméride.

Como colofón de las actividades el propio día 28 acontecerá una Feria Turística en el Club Cienfuegos, con la invitación de clientes internacionales y la población, donde reconocerá a los más destacados en los ingresos a la economía, la eficiencia y funcionamiento orgánico, y entregarán a cinco trabajadores sobresalientes la distinción Elpidio Sosa González, mártir del sector .