En la provincia de Cienfuegos reiteraron la importancia del autofocal como una herramienta vital en la lucha contra el mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

Laura Brunet Portela, comunicadora de la Dirección general de Salud, compartió mensajes de bien público con la prensa cienfueguera para consolidar la efectividad en los hogares y disminuir la focalidad que, por estos días, provoca la infestación.

Con la propuesta de revisar todos los rincones de la casa y el patio para eliminar objetos que acumulen agua inservible, Brunet Portela recordó la necesidad de colocar tapas en los depósitos del líquido para el consumo humano.

La limpieza de los bebederos de animales, floreros y de patios, para evitar el enyerbamiento en los alrededores, favorecerá la estabilidad en casas y centros laborales con salud, una inversión segura en pos de nuestras vidas.

A propósito, en esta batalla actual contra las arbovirosis, los especialistas del Policlínico Universitario José Luis Chaviano Chávez, en Cienfuegos, realizan audiencias sanitarias y charlas educativas en instituciones pioneriles.

Prevención y control de enfermedades transmitidas por los mosquitos resulta el tema en las charlas con el objetivo de que cada pionero lleve a la casa y la comunidad la importancia que tiene hoy cumplir con las medidas orientadas para erradicar el vector.