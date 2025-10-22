🎧 Escúchenos en audio real

🎧Triángulo de la confianza: Servicios Comunales en Cienfuegos

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Empresa-Servicios-Comunales
A un tema de alto interés popular: los servicios comunales, dedica el Triángulo de la confianza la emisión del 22 de octubre. Oileder Tardío Rodríguez, Director Adjunto de la Empresa Provincial de Servicios Comunales, es el invitado al programa.

