🎧Triángulo de la confianza: Servicios Comunales en Cienfuegos

A un tema de alto interés popular: los servicios comunales, dedica el Triángulo de la confianza la emisión del 22 de octubre. Oileder Tardío Rodríguez, Director Adjunto de la Empresa Provincial de Servicios Comunales, es el invitado al programa.
Jorge Dominguez Morado
