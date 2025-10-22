Realiza Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visita de trabajo al municipio de Aguada de Pasajeros

Compartir en

Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realizó este miércoles una visita de trabajo al municipio de Aguada de Pasajeros, como parte del recorrido que desarrolla por diferentes territorios del país para evaluar el avance de programas económicos y sociales.

Acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, el mandatario inició su recorrido en el Consejo Popular Perseverancia, donde visitó el Centro de Productos Cárnicos perteneciente a la Empresa Agropecuaria Primero de Mayo.

Durante el diálogo con directivos y trabajadores conoció sobre la línea de productos, los precios, el salario de los obreros, las afectaciones provocadas por la situación eléctrica en el proceso elaboración y la aceptación de las ofertas por parte de la población.

Leosvany Vera Pérez, director general de la empresa, explicó que el centro tiene como objetivo el procesamiento de productos cárnicos y embutidos a partir de carne de búfalo, además de jabón, queso y yogurt.

Resaltó el directivo que los trabajadores reciben un salario de seis mil pesos, con posibilidad de aumentar antes del cierre del año a nueve mil.

En recorrido por el área de la entidad, Díaz-Canel destacó la necesidad de aprovechar al máximo las potencialidades de esta carne para incrementar las producciones y contribuir al desarrollo local, y reconoció el esfuerzo de quienes a pesar de las limitaciones actuales, sostienen esa labor.