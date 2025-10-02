Desarrollan evento científico que enriquece práctica judicial en Cienfuegos

Compartir en

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos, de Cienfuegos, desarrolló la Conferencia Jurídica correspondiente al año 2025, y el encuentro consolidó la superación de los abogados, gracias al enfoque práctico de los trabajos presentados.

Según consta en las redes sociales oficiales, el evento contó con paneles que abordaron sobre las nuevas vertientes de actuación del abogado en el proceso penal y una propuesta de mejoramiento y diversificación de servicios en la sede civil y familiar.





Asimismo, debatieron en relación a las tendencias actuales en el asesoramiento jurídico para los nuevos actores económicos y los desafíos para el ejercicio de la abogacía ante la apertura de las jurisdicciones constitucional y administrativa.

La publicación distingue también la conferencia inaugural, impartida por la Doctora en Ciencias, profesora y abogada, Yoruanys Suñez Tejera, titulada Sanar, Reparar y Reintegrar: Los pilares de la Justicia Restaurativa en el proceso penal.

Además, la intervención especial de la Máster en Ciencias Gladys de los Ángeles Castro Rodríguez que tuvo como tema central las Buenas prácticas para la prevención del lavado de activo y otras figuras afines en la contratación de los servicios jurídicos.

La capacitación distingue el hacer de los abogados del territorio sureño y la Conferencia Jurídica devino oportunidad para profundizar en las principales ramas del derecho e identificaron las deficiencias técnicas en dichas prestaciones, acotan en el post.

Igualmente, destacan a validez del encuentro científico para el mejoramiento de su hacer y los amplios debates generados en cada panel y conferencia realizados durante dos días, donde se apropiaron novedosos saberes, anclados desde la implementación de la reciente reforma judicial cubana.