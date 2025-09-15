El alma de México en la Radio Cubana

Compartir en

Cada 16 de septiembre, el eco del Grito de Dolores resuena más allá de las fronteras mexicanas. Además de fecha patria, es una invocación a la memoria, el coraje y la identidad de un país hermano. En Cuba, ese eco resuena entrañable en la radio. Desde mediados del siglo XX, la radio cubana ha sido un puente sonoro entre culturas. A través de sus ondas, la música tradicional mexicana viaja con fuerza y ternura, como parte del paisaje sonoro de cada día.

¿Cómo llegó este repertorio a ser tan querido acá entre nosotros? ¿Qué vínculos simbólicos unen el Grito de Dolores con las voces de Pedro Infante, Jorge Negrete, Lola Beltrán, Miguel Aceves Mejía o Vicente Fernández que aún se escuchan en Radio Progreso con su espacio “Serenata Mexicana”, y en todas las radioemisoras provinciales de la Isla?

La música tradicional mexicana le canta al amor, a la tierra, la lucha y la dignidad. En ese sentido, su presencia en Cuba no es casual.

Durante décadas, especialmente desde los años 40 y 50, nuestra radio incluye en su programación esta música. Sus melodías y sus letras resuenan con fuerza en el imaginario cubano.

El Grito de Dolores, pronunciado por Miguel Hidalgo en 1810 fue un llamado a la independencia y la libertad. La música mexicana, con su carga simbólica, es una forma de mantener viva esa conciencia en otras latitudes.

En Cuba, donde la música es también vehículo de memoria, las rancheras, huapangos y corridos devienen en himnos populares.

El bolero mexicano, enlazado sentimental e históricamente al cubano, es otro hilo espiritual de mutua identidad. La radio cubana es su archivo afectivo.

Es habitual que cada 16 de septiembre, se le dediquen espacios a México para evocar su lucha independentista, y que lo hagamos con esa música eterna que nos trae a la imaginación los charros, volcanes y serenatas.

El gesto, más que homenaje, es recordación histórica y vocación sentimental. A través de la música mexicana se enseña historia, se transmite identidad y se fortalece el lazo entre ambos pueblos.

Esta es una relación histórica que, en el terreno de la música, asume matices en los que predominan el cariño y la emoción. La música y la cultura mexicanas encuentran en la radio cubana un eco que las amplifica.

Cada canción mexicana en la radio cubana es una forma de recordar y vibrar al unísono con un pueblo fraterno y muy cercano.