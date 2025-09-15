Actuarán teatristas españoles en Cienfuegos

Compartir en

El Teatro Terry acoge esta semana a la compañía vasca Oihulari Klown, procedente del País Vasco en España, presentará este martes en el teatro Tomás Terry, de Cienfuegos, los espectáculos Sex o no Sex y Mitología vasca.

Francisco González, comunicador del teatro, anunció que la primera puesta escena está concebida para el martes en la tarde con público adulto y le seguirá un conversatorio sobre el arte del clown con los cultures de ese género en Cienfuegos.

El espectáculo Sex o no Sex presenta una parodia en la que la payasa Pauxa pregunta sobre la vida, la muerte y el sexo y el público será su cómplice, refirió el comunicador.

Para el miércoles, la compañía compartirá con niños y adolescentes su obra Mitología vasca para narrar algunos cuentos de la región de Euskal Herria e historias aprendidas a través de lectura o la oralidad, pero que llegarán con el ingenio de los artistas europeos.