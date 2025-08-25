Compartir en

Cienfuegos igualó a dos goles con el equipo de Industriales en la segunda fecha de la etapa de cuartos de final correspondiente a la Liga Nacional de Futsal.

Los del centro sur de Cuba lucharon el partido de principio a fin pues no sólo se enfrentaban a un rival, también estaba el público que asistió a la sala Ramón Font a apoyar a los suyos.

El palmireño Frank Oramas fue el primero en anotar al minuto 6, pero las acciones se empataron al 10 por intermedio de Miguel Hidalgo. Así fueron al descanso con la igualdad a uno en el marcador.

Apenas iniciaba la segunda mitad del encuentro y volvieron a aparecer las piernas de Miguel Hidalgo para al minuto 25 darle la ventaja a los locales.

De empatar a 2 se encargó Yadiel Reinaldo cuando al 38 perforó la portería contraria y fue el bálsamo para los suyos, pues de perder los sureños, se alejaban más las posibilidades de avanzar a la final, aún y cuando restan cuatro desafíos.

En el otro encuentro Villa Clara fue mejor que Pinar del Río 5×2. Los naranjas que pre competencia parecían la selección más débil de la llave no han perdido en esta etapa.

Precisamente encabezan la tabla de posiciones con cuatro puntos, Pinar del Río tiene 3, Industriales 2 y Cienfuegos 1.

El cierre de la primera fase de cuartos de final tiene programados los partidos Cienfuegos-Villa Clara y Pinar del Río-Industriales.