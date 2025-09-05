Liga Nacional de Futsal: todo listo para el inicio de la final

Compartir en

La etapa final de la Liga Nacional de Futsal comenzará el próximo 7 de septiembre y se extenderá hasta el día 10 en la capitalina sala Ramón Font.

Cuatro elencos pugnarán por las medallas: Cienfuegos e Industriales clasificados por ese orden en la zona Centro-Occidental y Santiago de Cuba y Ciego de Ávila, líderes de la llave Centro-Oriental.

Se jugará bajo el sistema de todos contra todos a una sola vuelta, los dos primeros lugares discutirán el título, en tanto el tercero y cuatro puestos la medalla de bronce.

Para esta etapa conclusiva según el reglamento cada equipo podía solicitar dos refuerzos, en el caso de los cienfuegueros sólo se decantaron por el ala villaclareño Camilo González, quién el pasado torneo también se vistió de marinero, así confirmó a la Radio Daniel Hernández Calderón, director técnico del conjunto.

El joven estratega dijo además, que confía en sus muchachos dadas las condiciones físicas y técnico- tácticas que presentan, sobre todo basado en un juego de toque de balón y con artilleros de nivel, capaces de perforar la portería contraria.

En la edición de 2023 Ciego de Ávila fue el Campeón, seguido de La Habana y Cienfuegos, medallistas de plata y bronce, respectivamente.