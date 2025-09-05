A debate en Cuba Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo

Compartir en

Este viernes se hizo pública a través de una videoconferencia con todas las provincias del país la estrategia de gestión de la comunicación del proceso de consulta del anteproyecto de Ley del Código de Trabajo.

Las transformaciones implementadas en el país con impacto en la legislación laboral vigente, exigieron iniciar un proceso de revisión del actual Código de Trabajo y su Reglamento, aprobados en el 2013 y puestos en vigor desde el 2014, este proceso incluyó identificar aquellos asuntos susceptibles de ser modificados, actualizados o incorporados.

La creación de un grupo temporal de trabajo conformado por diversos sectores, organismos y organizaciones e integrado por especialistas del derecho laboral, académicos, profesionales, empleadores y cuadros sindicales, permitió construir una propuesta de anteproyecto de Ley de Código de Trabajo, el cual fue sometido a consultas especializadas con varios organismos, cuyo proceso permitió perfeccionar la propuesta.

El anteproyecto está estructurado en 4 libros, 20 títulos, 69 Capítulos, 525 Artículos, 10 disposiciones especiales, 12 disposiciones transitorias y 6 disposiciones finales.

La versión definitiva del nuevo Código de Trabajo será enriquecida con el amplio proceso de consulta con los trabajadores, que se ha decidido realizar del 8 de septiembre al 30 de noviembre del 2025.

Arlety Barazal Gutiérrez, comunicadora de la Central de Trabajadores de Cuba, hizo énfasis en que, «en este período se debe propiciar que en cada colectivo laboral se desarrolle un profundo estudio y debate del anteproyecto de Ley de Código de Trabajo para generar confianza en que las propuestas, inquietudes y aportes de las personas trabajadoras y sean escuchados, valorados y potencialmente incorporados en la redacción final del nuevo Código de Trabajo.

La dirigente sindical como colofón del encuentro dijo que el pueblo será el principal protagonista en la construcción de la Ley.