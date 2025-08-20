🎧 Otorgarán financiamiento para incentivar la agricultura urbana en Cienfuegos

Compartir en

Como parte de las acciones en el municipio de Cienfuegos para promover la agricultura urbana, la Dirección de Desarrollo Territorial incentiva la producción de alimentos a través de la entrega de un fondo que financiará nuevos proyectos.

Edgar González García, especialista de la entidad perlasureña, comentó que la iniciativa, con un millón de pesos disponibles, convoca a pequeños agricultores, campesinos o personas naturales, mayores de 18 años, a impulsar el organopónico de su comunidad u otro aledaño.

González García precisó que los interesados deben radicar en el municipio de Cienfuegos pues pretenden gestionar las mejores propuestas como Proyectos de Desarrollo Local que brinden condiciones favorables de trabajo, acceso a recursos e insumos para revertir el estado de esos huertos comunitarios.

Los interesados en el fondo de fomento para incentivar la agricultura urbana en la capital cienfueguera pueden dirigirse, de lunes a viernes en horario laboral, al Centro de Gestión e Innovación para el Desarrollo Local, ubicado en calle 2NE entre 45 y 47, número 4503, o llamar al teléfono móvil 50966303.