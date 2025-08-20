Destacan en Cienfuegos potencialidades de herramientas cubanas de Inteligencia Artificial

Compartir en

El Grupo de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos de la Facultad de Matemática y Computación, de la Universidad de La Habana, impartió en Cienfuegos conferencias magistrales y talleres que instan al cambio de perspectiva en la aplicación de este campo de estudio.

Como parte del programa estuvo la presentación de “Cecilia”, un modelo de lenguaje cubano para inteligencia artificial (IA), que introduce información sobre la idiosincrasia de los cubanos, referente a la forma de vida y formas de pensamiento, para la interacción de la herramienta con los usuarios.

La Doctora en Ciencias Suilán Estévez Velarde, decana de la Facultad de Matemática de la Facultad de la Universidad de La Habana, aseveró que “Cecilia” tendrá la oportunidad de que los cienfuegueros introduzcan los datos con los cuales trabajará.

La experta instó al aprovechamiento de esta novedosa herramienta, pues es un producto que ahora revoluciona al mundo y convocó a la unidad entre las empresas y la academia, y a la presentación de proyectos cortos donde aprovechen las ventajas de la IA.

Los encuentros desarrollados en la sede del teatro del Partido y en la Refinería de Cienfuegos cierran la Jornada de Transformación Digital, auspiciada por la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), que contó con amplia participación de sectores en la provincia en la audiencia.

Omar Correa Madrigal, presidente la UIC, agradeció a los cienfuegueros porque cuentan con recursos humanos para emprender los cambios, y con propuestas concretas en aras de la soberanía tecnológica.